Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi continua a tenere alta l’attenzione per la situazione del suo Paese, segnalandosi per l’attivismo. Il giocatore, tramite le sue pagine social, chiedendo di “aiutare in ogni modo possibile”, ha condiviso gli estremi bancari per le donazioni in favore dell’esercito del suo paese, anche in criptovaluta. Le cifre saranno destinate all’organizzazione non governativa ‘Come Back Alive’, fin dal 2014 impegnata nel crowdfunding militare a sostegno delle truppe ucraine impegnate nel Donbass.

