Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Non so nemmeno come commentare la notizia. Un evento inaccettabile nel 2022. Questa notte i nostri ragazzi sono tornati in Ucraina perché si sentivano in dovere di difendere i loro connazionali e le famiglie”. Lo dice a LaPresse Alesya Tataryn, presidente dell’Associazione europea Italia-Ucraina Maidan. “Noi continueremo a seguire la vicenda sui social. Speriamo che il mondo reagisca contro quel nano malefico che governa un Paese dove si pensa solo allo sviluppo delle armi, ma che al 60% non è vivibile per gli esseri umani”.

