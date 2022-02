Roma, 24 feb. (LaPresse) – “In questo momento particolarmente drammatico per la nostra nazione, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo e Padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, si trova in un rifugio anti-aereo sotto la cattedrale di Kyiv della Resurrezione insieme con tante altre persone. La città di Kyiv in questo momento è sotto i bombardamenti dell’esercito russo”. Lo rende noto il segretariato dell’arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica di Kiev.

