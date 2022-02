Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Dalla Russia provengono alluminio, nichel, palladio, cobalto, titanio e questi sono i principali metalli che risentono dei timori relativi all’offerta. Il problema di fondo dell’attuale crisi geopolitica” che vede l’Ucraina attaccata dalla Russia “è che si inserisce all’interno di una condizione di già elevato e critico deficit per la maggior parte delle materie prime, di bassi livelli di stock e di strozzatura delle supply chain. Non fate paragoni con Kuwait, Iraq, Crimea”. Lo dice Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società di consulenza finanziaria T-Commodity, interpellato da LaPresse, sui contraccolpi della invasione di Mosca in Ucraina sui mercati dei metalli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata