Roma, 24 feb. (LaPresse) – “I passi compiuti dalla Russia sono in palese violazione del diritto internazionale e della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, si tratta di un violento cambio di confini. Queste azioni hanno scatenato una dura e ampia condanna internazionale e avranno conseguenze gravi e a lungo termine per la Russia. La comunità internazionale deve rispondere con fermezza e adottare misure il più possibile energiche per porre fine all’aggressione russa e fornire assistenza all’Ucraina”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatrice della Lettonia in Italia Solvita Aboltina. “La Lettonia difende l’imposizione di solide sanzioni economiche alla Federazione Russa e ai responsabili dell’attacco alla sovranità ucraina”, ha aggiunto l’ambasciatrice.

