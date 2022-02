Roma, 24 feb. (LaPresse) – “La Lettonia è al sicuro, non c’è una minaccia militare diretta. Come membri della Nato e dell’Ue, continuiamo a rafforzare la nostra difesa e abbiamo forti alleati europei e transatlantici. Ma ci stiamo preparando costantemente a possibili rischi per la sicurezza, come un flusso imprevedibile di rifugiati, minacce informatiche, attacchi di disinformazione e sfide legate alle risorse energetiche. Continueremo a proteggere la Lettonia e tutti coloro che vi abitano”. Lo ha detto a LaPresse l’Ambasciatrice della Lettonia in Italia Solvita Aboltina. “La Lettonia, insieme agli Alleati, chiederà consultazioni della Nato ai sensi dell’articolo 4 per decidere sulle azioni dell’Alleanza”, ha aggiunto l’Ambasciatrice.

