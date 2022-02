Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Siamo sull’orlo di un precipizio pericoloso. Auspico la pace da tutti i lati, russo, americano ed europeo”. Lo dice a LaPresse Al Bano in merito a quanto sta accadendo in Ucraina. Il cantante è molto conosicuto in Russia e in passato ha anche incontrato il leader del Cremlino, Vladimir Putin. Al Bano era stato anche inserito nella ‘black list’ da parte dell’Ucraina per alcune dichiarazione in merito all’appartenenza della Crimea alla Russia poi nel 2019 il provvedimento era rientrato. “Ho ricevuto un video da un prete ucraino e mi sono venuti i brividi – prosegue – c’è grande voglia di pace da parte di tutti. Nessuno vuole la guerra”.

