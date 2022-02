Roma, 24 feb. (LaPresse) – “In relazione all’evoluzione della situazione internazionale, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie infrastrutture digitali e a seguire le indicazioni e gli aggiornamenti pubblicati sul portale del CSIRT Italia raggiungibile all’indirizzo https://csirt.gov.it e sul profilo Twitter https://twitter.com/csirt_it, che contengono anche alcuni indicatori di compromissione rispetto ai più recenti attacchi cyber”. Lo comunica l’Acn in una nota in cui l’agenzia raccomanda la protezione delle infrastrutture digitali delle organizzazioni nazionali dai rischi cyber.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata