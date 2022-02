Milano, 24 feb. (LaPresse) – Diciotto aerei da trasporto strategici Il-76 russi sono decollati da Pskov, in Russia, e volano in direzione di Kiev, portando forse paracadutisti. Lo ha riferito Kyev Indipendent citando Christo Grozev, direttore del sito giornalistico investigativo Bellingcat, il quale ha riferito di aver avuto l’informazione da fonti del governo di Kiev. “Il loro unico obiettivo plausibile – ha affermato Grozev – sarebbe di prendere e sottomettere Kiev (e installare un governo fantoccio) oggi, mentre il mondo sta guardando e non sta facendo praticamente nulla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata