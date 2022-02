Milano, 24 feb. (LaPresse/Finanza.com) – Impennata del prezzo del gas europeo in scia all’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina. L’escalation di tensioni alimenta le preoccupazioni circa le forniture di gas all’Europa. Il futures TTF di Amsterdam, riferimento per il mercato europeo del gas, √® balzato in area 120 euro/MWh e adesso viaggia in area 133 (+27%). Ancora lontani i picchi toccati a dicembre (180 euro/MWh lo scorso 21 dicembre). Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare in Ucraina, motivandola con la necessit√† di proteggere il Donbass.

