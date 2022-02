Milano, 24 feb. (LaPresse) – “In merito al possibile potenziamento del gasdotto TAP, definiamo il tutto un’idea di progetto positiva ma che nell’immediata situazione non può essere considerata. Nord Stream 2 anche se sospeso nella fase burocratica, non era tenuto in considerazione oggi per i flussi giornalieri, è da considerare solo nell’ottica di un futuro approvvigionamento europeo”, conclude il presidente di Federpetroli.

