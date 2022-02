Torino, 24 feb. (LaPresse) – La regina Elisabbetta ha rinviato le udienze virtuali programmate per la seconda volta questa settimana dopo essere risultata positiva al Covid. Lo ha comunicato Buckingham Palace. “Le due udienze virtuali che in precedenza erano state programmate per oggi saranno ora riprogrammate per una data successiva”, ha riferito un portavoce.

