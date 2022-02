Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il Napoli ha perso per 4-2 in casa contro il Barcellona, nel ritorno dei playoff di Europa League. I gol all’8′ di Jordi Alba (B), al 13′ di De Jong (B), al 22′ rigore di Insigne (N), al 45′ di Piqué (B), al 59′ di Aubameyang (B) e all’87’ di Politano. Con questo risultato il Barcellona si qualifica per gli ottavi di finale, Napoli eliminato.

