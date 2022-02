Milano, 24 feb. (LaPresse) – Piazza Affari resta in profondo rosso con i contraccolpi sui mercati internazionali per efffetto dell’invasione da parte russa della Ucraina. Milano continua a registrare forti perdite, con il Ftse Mib che cede il 3,85% a 24.955 punti. Patiscono in particolare i bancari, per l’esposizione in Russia. Fra i titoli del settore, Unicredit arretra dell’8,34%, Intesa Sanpaolo del 6,66%%, Banco Bpm del 6,04%%, Mediobanca cede il 3,40%. Sotto tiro anche altri titoli, particolarmente sensibili alla crisi geopolitica russo-ucraina. Campari lascia sul terreno l’1,44%.

