Bologna, 23 feb. (LaPresse) – “Peggio di un nemico boia nazista, un traditore”. E ancora: “Su vax e gp, prima contradite e poi tradite”. Sono le scritte, fatte da attivisti No vax, che questa mattina sono scomparse sui muri della sede della Lega di Imola questa mattina. “Condanno – scrive su Facebook, Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – fermamente questo gesto inconsulto quanto insensato. Imbrattare la sede della Lega di Imola non serve a nulla. La Lega è l’unica forza di Governo a non sostenere la linea chiusurista e autoritaria di altri partiti politici. Noi vogliamo che sia ripristinato il ritorno alla normalità, alla libertà e ai diritti: non comprendiamo, quindi, la ragione di questo atto, prontamente denunciato all’Autorità giudiziaria, che risulta solo poco intelligente”.

