Milano, 23 feb. (LaPresse) – Primo giorno di prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid con Novavax in Piemonte che, da quanto si apprende, in poche ore ha visto già quasi mille prenotazioni. La Regione ha infatti aperto oggi le prenotazioni per la prima dose con il vaccino Novavax, dando la possibilità di sceglierlo tramite il portate ilpiemontevaccina.it, a chi ancora non ha la prima dose.

