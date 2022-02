Milano, 23 feb. (LaPresse) – “Nel proseguimento del dialogo con Emmanuel Macron, l’ho ringraziato per la decisione di fornire all’Ucraina attrezzature di difesa individuali e sistemi di sminamento. Mi sono rivolto alla Francia come Paese che presiede il Consiglio dell’Ue per un sostegno macrofinanziario. Ringrazio la Francia per essere rimasta con L’Ucraina in tempi così difficili”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo profilo Twitter.

