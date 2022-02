Milano, 23 feb. (LaPresse) – Uefa e Fifa affermano di “monitorare la situazione” tra Russia e Ucraina. Il 28 maggio è in programma a San Pietroburgo la finale di Champions League. La Uefa “sta monitorando costantemente e da vicino la situazione e qualsiasi decisione verrà presa a tempo debito, se necessario”, ha detto alla Cnn un portavoce dell’organo di governo del calcio europeo. “Non abbiamo altri commenti da fare al momento”. Sotto osservazione c’è anche la sfida tra Russia e Polonia, semifinale dei playoff per il Mondiale, prevista il 24 marzo a Mosca. Anche in questo caso, la Fifa ha assicurato che “monitora la situazione”.

