Milano, 23 feb. (LaPresse) – E’ massima allerta per le aziende italiane che operano in Ucraina dove resta altissima la tensione per la crisi con la Russia. “La situazione è pericolosa”. A parlare con LaPresse degli sviluppi, proprio dal territorio ucraino, è Marco Toson, presidente Confindustria Ucraina, che spiega anche cosa è stato messo in campo da sabato scorso per chi fa impresa in Ucraina, per mettere in sicurezza le persone e le aziende.

