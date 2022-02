Milano, 23 feb. (LaPresse) – Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha dichiarato lo stato di emergenza per la capitale ucraina a partire dalla mezzanotte ora locale. Se necessario, potranno essere introdotti il coprifuoco, un regime speciale di ingresso e uscita e la limitazione della circolazione dei veicoli. Sono vietate le manifestazioni e la distribuzione di materiale informativo che potrebbe destabilizzare la situazione, i riservisti non possono cambiare luogo di residenza senza avvisare le autorit√† competenti”, si legge in un messaggio pubblicato sul canale ufficiale Telegram di Klitschko.

