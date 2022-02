Roma, 23 feb. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi il leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo quanto filtra dal Carroccio il segretario nel corso dell’incontro, “come sempre cordiale, ha espresso grande preoccupazione per le tensioni internazionali sottolineando la necessità di garantire la pace e gli interessi degli italiani”. Salvini ha poi “espresso personalmente al Presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione. Il leader della Lega aveva già avuto modo di complimentarsi telefonicamente con il Capo dello Stato, subito dopo la riconferma, ma a causa del covid non era stato presente al discorso di insediamento”.

