Bruxelles, 23 feb. (LaPresse) – “L’Alto rappresentante Josep Borrell chiarisca sul suo imbarazzante tweet ‘niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa’ e sul perché lo abbia successivamente rimosso – scrive Zanni in una nota -. Perché questa uscita sconsiderata, e poi il passo indietro? Purtroppo non è la prima volta che, nei riguardi della questione russa ucraina, Borrell commette leggerezze e tutti quanti abbiamo ancora vivido il ricordo dell’umiliazione da lui subita a Mosca, maltrattato dal ministro Lavrov. Borrell si dimostri adeguato al suo ruolo o si faccia da parte: la questione Ucraina è purtroppo molto seria e delicata, l’Ue non può permettersi di affrontarla con imprudenza o passi falsi”.

