Città del Vaticano, 23 feb. (LaPresse) – “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta, la pace di tutti è minacciata da interessi di parte”. Lo ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell’udienza generale del mercoledì, in Aula Paolo VI.

