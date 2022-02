Roma, 23 feb. (LaPresse) – Mosca darà una risposta “forte alle sanzioni statunitensi”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. “Non ci dovrebbero essere dubbi: una risposta forte sarà data alle sanzioni, non necessariamente simmetrica, ma verificata e sensibile per la parte americana”, si legge nel documento, riportato dalle agenzie russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata