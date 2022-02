Roma, 23 feb. (LaPresse) – E’ iniziata l’evacuazione del personale diplomatico russo dall’Ucraina. Lo riferisce la Tass che cita fonti ben informate. La Russia è rappresentata in Ucraina da un’ambasciata a Kiev e da consolati generali a Kharkiv, Odessa e Leopoli. La fonte ha confermato alla Tass che prima di lasciare le rappresentanze diplomatiche i dipendenti hanno bruciato i documenti presenti, come riportato in precedenza dai media ucraini. “Si tratta di una procedura standard”, ha spiegato la fonte all’agenzia russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata