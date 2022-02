Roma, 23 feb. (LaPresse) – Il ministeri degli Esteri britannico ha annunciato fino a 500 milioni di dollari in prestiti per aiutare l’Ucraina e mitigare gli effetti economici dell’aggressione russa. Lo riporta Sky News. “Stiamo usando l’esperienza economica e la forza della Gran Bretagna per sostenere il popolo ucraino”, ha detto la ministra degli Esteri Liz Truss.

