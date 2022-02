Milano, 23 feb. (LaPresse) – “Oggi in città sembra esserci più calma, nei giorni precedenti si sentivano i bombardamenti, anche le notizie che arrivano sembrano migliori. Per strada non c’è nessun militare russo, solo civili”. A Rai Radio1, in collegamento con Un Giorno da Pecora, a parlare è un italiano residente da quasi 20 anni a Donetsk, in Ucraina, che ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha raccontato come sta vivendo questi giorni difficili. L’italiano, che è stato chiamato col nome di fantasia Giovanni, poiché ha espresso la volontà di non rivelare la sua vera identità, ha spiegato: “Vivo qui da 18 anni, attualmente sono pensionato, ho un figlio con una donna ucraina e due meravigliosi nipotini”. Come si vive a Donetsk in queste ore? “Non riesco a capire tutto questo casino che sta succedendo”. Cosa intende dire? “Sono otto anni che qui c’è la guerra, e in questo periodo non si è mosso nessuno. Mio nipote ha otto anni – ha detto a Rai Radio1 – da quando è nato sente solo bombardamenti. Lunedì è successo quello che è successo ma qui la vita non è cambiata di molto”. Le attività sono aperte come se nulla fosse? “In città funziona tutto, ristoranti, bar, negozi. Le scuole invece sono chiuse”. La Farnesina ha chiesto agli italiani di lasciare il Paese. Lei cosa farà? “Ci sono moltissimi italiani che vivono qui in Ucraina, che hanno costruito una vita professionale e affettiva, non è facile lasciare tutto e ricominciare da zero. Io sono arrivato tanti anni fa con due valigie e mi sono costruito una vita. Ora non sarebbe facile ripartire con solo due valigie e lasciare tutto il resto”. Cosa crede avverrebbe se i militari russi entrassero a Donetsk? “Allora, qui la maggior parte delle persone parlano in russo – ha spiegato l’intervistato a Un Giorno da Pecora – se qualcuno parla ucraino però non succede nulla. Se dovessero arrivare i militari russi comunque credo sarebbero accolti bene”.

