Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Io sono fuggita da Donetsk nell’ottobre 2014 quando c’è stata l’occupazione ma ci vivono ancora mia mamma, i miei fratelli e sorelle. C’è molta preoccupazione, la situazione è davvero grave. Si continua a vivere ma con la consapevolezza che nessuno sa cosa possa succedere”. Lo racconta a LaPresse Eugenia, ucraina scappata dal Donbass e trasferitasi a Milano dove vive e lavora. La donna racconta Donetsk come una città “multiculturale” con ucraini e persone trasferitesi da altre zona della Russia e anche dalla Bielorussia. “Ma io sono Ucraina e quella è Ucraina”, precisa immediatamente. E riguardo al futuro spiega “io ho vissuto un pezzo di guerra, so cosa vuole dire e capisco la paura delle persone. Non mi interessano le questioni politiche, l’unica cosa che voglio è la pace”.

