Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Le Autorità ucraine fanno affidamento sui rapporti che il nostro Paese ha saputo tessere con la Russia malgrado le gravi tensioni fra Mosca e la comunità euro-atlantica. Kiev chiede all’Italia di continuare a svolgere un’incisiva azione nei confronti del Cremlino nella direzione di una soluzione pacifica della crisi”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. “Come seguito concreto della mia visita a Kiev, stiamo valutando il possibile stanziamento di un contributo finanziario del valore di circa 110 milioni di euro volto a sostenere la popolazione e l’economia ucraina in settori da concordare con le autorità di Kiev – sottolinea il responsabile della Farnesina -. Intendiamo inoltre stanziare un contributo per il Comitato della Croce Rossa Internazionale per interventi nel settore umanitario. Sono anche allo studio misure di sostegno alle Forze Armate ucraine, attraverso la fornitura di materiali non letali, ad esempio per lo sminamento”.

