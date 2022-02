Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Occorrerà compiere una valutazione approfondita, soprattutto con Francia e Germania, sulle reali prospettive del Formato Normandia e del Gruppo Trilaterale di Contatto alla luce del duro colpo inflitto dalla Russia agli Accordi di Minsk con il riconoscimento delle repubbliche separatiste”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. “Non faremo mancare il nostro contributo al negoziato e al confronto con la Russia, sull’Ucraina e più in generale sulla sicurezza europea, attraverso Nato e Osce”, aggiunge. “Garantiremo inoltre un sempre maggiore coinvolgimento dell’Unione europea in un contesto di crisi che chiama in causa la sicurezza e la stabilità del nostro continente. Sosteniamo la ripresa di un’interlocuzione fra Unione Europea e Russia, a un livello adeguato alla gravità della crisi, valorizzando il ruolo dell’Europa, ruolo che non può comprendere solo la definizione delle misure restrittive, ma deve anche tradursi in una forte iniziativa politica”.

