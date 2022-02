Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Il 17 febbraio mi sono recato a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri Lavrov. Nel corso dei colloqui abbiamo affrontato in dettaglio le questioni di più stringente attualità legate alla crisi in corso, all’architettura di sicurezza e alla stabilità strategica dell’Europa. Ho fatto presente al mio interlocutore la necessità di compiere ogni possibile sforzo per arrivare ad una soluzione diplomatica”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. “Ho inoltre incoraggiato con forza la prosecuzione del dialogo tramite nuove riunioni del Consiglio NATO-Russia, dopo quella del 12 gennaio, in ambito Osce e a livello bilaterale con gli Stati Uniti – continua -. Con riferimento alla possibile adesione dell’Ucraina alla Nato, ho ribadito la validità della ‘politica della porta aperta’, come uno dei tratti fondamentali del Trattato di Washington, inclusa la libertà dell’Ucraina di compiere le proprie scelte di politica estera e sicurezza nazionale”.

