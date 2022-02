Roma, 23 feb. (LaPresse) – “La riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Unione europea, cui ho partecipato a Parigi, ha avallato un articolato pacchetto di misure restrittive, che include un bando a importazioni ed esportazioni e a investimenti nei territori delle entità separatiste, sanzioni economiche e finanziarie alla Russia e designazioni individuali di esponenti politici, dei media, militari e operatori economici. Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. “Al riguardo, ricordo che l’Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo e insieme agli Stati Uniti per adottare un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe – continua -. Per essere efficaci le sanzioni devono fungere da deterrente contro ulteriori azioni militari ed essere quindi sostenibili, proporzionate e graduali e direttamente collegate a sviluppi concreti e oggettivi sul terreno”.

