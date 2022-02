Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Desta molta preoccupazione la decisione delle autorità di Mosca e di Minsk di proseguire le esercitazioni congiunte che avrebbero dovuto concludersi domenica. Sono circa 30mila le unità delle Forze Armate russe impegnate in queste attività. Su richiesta del Presidente Putin, ieri il Consiglio della Federazione russa ha concesso l’autorizzazione ad inviare forze militari all’estero. Inoltre, sempre ieri, in conferenza stampa Putin ha affermato di riconoscere le pretese di Donetsk e Lugansk sul territorio di tutto il Donbass, ben oltre la componente russofona presente nella regione e quindi includendo zone attualmente sotto il controllo delle forze armate ucraine, chiedendo per giunta il riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. (Segue)

