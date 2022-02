Roma, 23 feb. (LaPresse) – “In un clima già caratterizzato da fortissime tensioni, la crisi fra Russia e Ucraina ha registrato un’ulteriore drammatica tappa nella serata di lunedì quando il Presidente Putin, accogliendo un appello della Duma, ha firmato un decreto di riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk in Ucraina orientale. Il provvedimento del Cremlino ha seguito di poche ore la riunione del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa russo che aveva approvato all’unanimità lo stesso appello. La mossa era stata anticipata dal Presidente Putin al Presidente Macron e al Cancelliere Scholz in quanto rappresentanti del Formato Normandia (di cui fanno parte Ucraina, Russia, Francia e Germania), principale quadro negoziale per l’attuazione degli Accordi di Minsk”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa in Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia. “La decisione di Mosca mina gravemente proprio gli Accordi di Minsk che prevedono che le Autorità di Donetsk e Lugansk siano subordinate a quelle di Kiev, seppur con ampie autonomie decisionali – prosegue -. Riconoscere l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche separatiste lede l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’Ucraina, già messa in discussione nel 2014 con l’annessione illegale della penisola di Crimea. Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di peacekeeping. È un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa. Ricordo che si stima una presenza russa lungo i confini con l’Ucraina tra 170 e 190 mila unità”.

