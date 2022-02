Milano, 23 feb. (LaPresse) – La Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato la legge che dà il via libera al possesso di armi per i cittadini dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia stampa Tass: in dettaglio, scrive l’agenzia, la norma permetterebbe di acquistare armi ed esercitare il diritto alla protezione, previsto nell’articolo 27 della Costituzione ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata