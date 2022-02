Milano, 23 feb. (LaPresse) – A proposito della situazione in Ucraina, “se dovessimo adesso ipotizzare uno scenario di uno scontro militare, è chiaro che ci sono tutte le preoccupazioni per i trasporti, per gli approvvigionamenti energetici. Al di là del caro bollette, che è una questione serissima, potete immaginare che cosa significa per un Paese intero, non solo per l’Europa, che ha vissuto e sta vivendo una pandemia così sfidante, aggiungere anche un conflitto del genere è qualcosa di pazzesco. Una tragedia. Dobbiamo evitarla a tutti i costi”. Così il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata