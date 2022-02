Milano, 23 feb. (LaPresse) – La situazione in Ucraina “ogni ora che passa in queste condizioni diventa un’escalation. Però dico anche che l’Italia per tradizione e per consuetudine di rapporti con la Russia può avere un ruolo e contribuire, ma non isolatamente e con iniziative avventate, nel quadro dell’Ue a perseguire la strada del dialogo con ogni mezzo e con ogni sforzo, perché questa china che si sta dipanando davanti ai nostri occhi è pericolosissima e non possiamo assolutamente permetterci un conflitto. Quindi, dobbiamo perseguire assolutamente una soluzione politica. Dobbiamo respingere la via militare con tutti gli strumenti a disposizione”. Così il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a Roma.

