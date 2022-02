Bruxelles, 23 feb. (LaPresse) – Il Consiglio Ue ha adottato oggi formalmente il pacchetto di sanzioni decise ieri dal Consiglio Affari Esteri informale a Parigi. Le misure sono state prese per rispondere alla decisione della Federazione russa di procedere al riconoscimento delle aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come entità indipendenti e alla successiva decisione di inviare truppe russe in queste aree.

