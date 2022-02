Milano, 23 feb. (LaPresse) – Le sanzioni a Nord Stream 2 AG e ai suoi dirigenti aziendali “sono un altro tassello della nostra prima tranche di sanzioni in risposta alle azioni della Russia in Ucraina. Come ho chiarito, non esiteremo a compiere ulteriori passi se la Russia continuerà l’escalation”. Così il presidente americano Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

