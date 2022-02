Milano, 23 feb. (LaPresse) – “Da quando la Russia ha iniziato a schierare truppe al confine ucraino, gli Stati Uniti hanno lavorato a stretto contatto con i suoi alleati e partner per fornire una risposta forte e unificata. Come ho detto quando ho incontrato il cancelliere Scholz all’inizio di questo mese, la Germania è stata un leader in questo sforzo e abbiamo coordinato da vicino i nostri sforzi per fermare il gasdotto Nord Stream 2 se la Russia avesse invaso ulteriormente l’Ucraina. Ieri, dopo ulteriori strette consultazioni tra i nostri due governi, la Germania ha annunciato che interromperà la certificazione del gasdotto. Oggi ho ordinato alla mia amministrazione di imporre sanzioni a Nord Stream 2 AG e ai suoi dirigenti aziendali”. Così il presidente americano Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

