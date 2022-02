Roma, 23 feb. (LaPresse) – La Bce sta chiedendo alle banche esposte verso la Russia di valutare i rischi per la liquidità, i prestiti, il trading, le posizioni in valuta e la continuità operativa. E’ quanto riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier che riferiscono di contatti con i soggetti esposti con la Russia affinché riferiscano sui rischi che corrono in base agli scenari diplomatici e militari legati alle tensioni tra Mosca e l’Occidente sull’Ucraina. I contatti, viene riferito, sono in alcuni casi quotidiani e comprendono anche le eventuali sanzioni economiche fino alle conseguenze mondiali di una invasione.

