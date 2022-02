Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Capiamo molto bene che da soli non siamo niente, abbiamo bisogno di un appello mondiale – spiega -. Il mondo deve fare il possibile per fermare la Russia, non è l’Ucraina che vuole la guerra, non pretendiamo nulla, vogliamo avere il nostro Paese e la nostra gente. Quando non ci piace qualcosa facciamo la rivoluzione, ma nel nostro Paese, non siamo come i russi che stanno zitti. Dalla Russia ci arrivano appelli di vicinanza della popolazione, ma non fanno nulla per farsi sentire. Conosco un sacco di persone che hanno paura di aprire la bocca, come in Unione Sovietica, tutti pro e nessuno contro. Non esiste, moriranno anche ragazzi russi in una guerra, l’Ucraina è più debole, ma lotterà. Tutti dicono che non si può più scappare, dobbiamo difendere le nostre famiglie, la guerra non è un gioco. In Russia sembra di essere tornati alla propaganda di Stalin, hanno tutti paura”.

