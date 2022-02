Roma, 23 feb. (LaPresse) – “A noi tutti sembra di essere tornati all’inizio della guerra, al 2014. È iniziata in quel momento, il mondo si è abituato ma anche noi ucraini ci eravamo quasi abituati. Il mondo è con noi, ma chi andrà a lottare sono gli ucraini e nessuno vuole la guerra con la Russia, non stiamo andando a invadere, ci stiamo difendendo. Siamo contro la guerra ma non possiamo dire prendetevi tutto e fateci schiavi”. Lo dice, contattata da LaPresse, Natalia Onipko, presidente di Zaporuka, partner e fondazione gemella di ‘Soleterre’ in Ucraina.

