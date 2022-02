Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Abbiamo una famiglia di una zona bombardata recentemente – racconta -, proprio nel giorno dell’intervento di una bimba. Quando si è risvegliata, la mamma le ha raccontato che hanno distrutto il loro villaggio e hanno lì una nonna 83enne. Ora la bimba più che per l’operazione soffre per il pensiero della nonna. La cosa tragica è che questa ragazza, che ha 15 anni, ha la recidiva, la prima volta si era ammalata nel 2014, per lei è come un deja vu: quando torna la malattia, in Ucraina torna la guerra. Queste famiglie, finite le cure, non sanno se tornare per poi morire bombardate nel loro villaggio o restare a Kiev senza nulla”.

