Trento, 23 feb. (LaPresse) – C’è chi, tra i consiglieri provinciali di Trento, ha chiesto il rimborso per l’acquisto di un set di punte da trapano e chi invece per un robot aspirapolvere. E poi materassini da spiaggia, maschere da sub, cioccolatini e caramelle di marca. Tutto documentato con scontrini e ricevute fiscali. Ma c’è anche Claudio Cia, capogruppo di Fratelli d’Italia, che da inizio legislatura ad oggi non ha chiesto alcun tipo di rimborso. Ora però la Corte dei conti ha deciso di vederci chiaro, andando a spulciare tutte le note.

