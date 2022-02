Roma, 23 feb. (LaPresse) – “E’ stato distribuito quasi il 99% delle risorse, 60 miliardi per il Pnrr e 21 miliardi per il fondo complemenatare. Il Ministero ha 52 traguardi da raggiungere entro il 2026: 43 investimenti e 10 per riforme. Tutti i traguardi per 2021 sono stati raggiunti e anche 2 traguardi – due riforme – per il 2022. Nel 2022, complessivamente, il ministero si è posto 7 traguardi”. Così il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione alla Commissione trasporti della Camera dei Deputati sullo stato di attuazione del Pnrr.

