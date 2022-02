Firenze, 23 feb. (LaPresse) – “Città come Firenze e anche Roma nel passato sono state trasformate profondamente da alcuni interventi, come l’essere state Capitali d’Italia, le grandi trasformazioni sono state calate dall’alto decise da un potere centrali, il Pnrr dà invece la possibilità di trasformazioni che sono pensate dal basso. Anche in questo senso è un’opportunità straordinaria”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo all’auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze.

