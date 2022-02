Foligno (Perugia), 23 feb. (LaPresse) – Un uomo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, verificatosi questa mattina lungo la SS77 Var in direzione Civitanova (Macerata). Lo riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Nell’incidente, verificatosi intorno alle ore 10.30, si sono scontrate un’auto e un mezzo pesante. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Foligno, oltre al personale sanitario del 118, ai carabinieri, alla polizia stradale e al personale Anas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata