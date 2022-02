Roma, 23 feb. (LaPresse) – ” Le elezioni le temo per il Paese, poi non è che si possono evitare a dispetto dei santi. I rischi ci sono ma sono convinto che chi strappa in questo momento, con la situazione internazionale, una tappa fondamentale per il Pnrr a giugno, una situazione sociale non risolta, si assume una responsabilità molto grande. Quindi penso che gli incidenti ci sono ma spero non siano così grandi da compromettere il percorso”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervistato a La Stampa. “Il m5s non segue Salvini, non ha il costume di distinguersi sistematicamente, il problema mi sembra più Salvini che ha la tentazione costanti di inseguire la Meloni”, aggiunge.

