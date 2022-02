Berlino (Germania), 23 feb. (LaPresse/AP) – Molti cittadini del nostro paese lavorano molto ma guadagnano poco e questo deve cambiare”, ha scritto Scholz in un tweet in cui annunciava la decisione del Gabinetto, “per me è una delle leggi più importanti e una questione di rispetto”. L’aumento salariale ha ancora bisogno dell’approvazione in parlamento, dove la coalizione tripartita di Scholz ha una comoda maggioranza. Secondo il progetto di legge, circa 6,2 milioni di persone in Germania lavorano attualmente per meno di 12 euro l’ora. Dopo l’aumento fissato per il 1 ottobre, la commissione fisserà poi ulteriori modifiche al salario minimo.

